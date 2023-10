A Usellus un “Chip day” per l’iscrizione dei cani all’anagrafe

Usellus

Iniziativa della Asl 5, può partecipare anche chi abita in altri comuni

Una nuova giornata per la microchippatura gratuita dei cani: l’8 novembre l’Unità operativa “Anagrafe canina e randagismo” della Asl 5 di Oristano sarà a Usellus per il “Chip Day”, organizzato in collaborazione con le associazioni venatorie “Caccia, Pesca, Tradizioni Sardegna” e “Italcaccia”.

I proprietari di cani potranno recarsi nel piazzale del municipio dalle 10,30 alle 12, portando un documento d’identità e il codice fiscale da presentare al medico veterinario.

“Ricordiamo che la registrazione nella banca dati è obbligatoria”, ha sottolineato il dottor Giuseppe Sedda, responsabile del Servizio Anagrafe canina e Igiene urbana della Asl 5, “la mancata identificazione e iscrizione all’anagrafe viene punita con una sanzione amministrativa”.

È necesaria la prenotazione – entro il 6 novembre – contattando il numero 345.661.9323 o scrivendo una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . “La partecipazione al Chip Day è aperta a tutti gli interessati, anche se residenti in altri comuni della provincia di Oristano”, ha precisato il dottor Sedda.

Mercoledì, 18 ottobre 2023