Sos Cisl, 'non solo emergenze, serve patto sociale per lo sviluppo' - Notizie

Salari bassi e crisi industriali: non basta gestire le emergenze, serve un patto sociale per lo sviluppo. È il messaggio lanciato da Pier Luigi Ledda, segretario generale della Cisl Sardegna, in occasione dell'iniziativa regionale "Tornare a costruire il futuro" oggi a Cagliari.Un confronto con istituzioni e parti sociali dopo avere raccolto in tutta l'isola preoccupazioni e proposte di lavoratori, pensionati e giovani. Presenti tra gli altri la presidente della Regione Alessandra Todde e il vicepresidente della Commissione Bilancio del Parlamento europeo Giuseppe Lupo."Nel 2023 - ha detto Ledda - la retribuzione media annua dei dipendenti privati sardi era di 17.642 euro, contro i 23.630 della media italiana, circa il 25 per cento in meno. Tra il 2008 e il 2023 le retribuzioni reali dei dipendenti privati in Sardegna sono diminuite del 15,2 per cento. Non basta dire che cresce l'occupazione. Dobbiamo chiederci quanto vale quel lavoro, quanto dura e quali prospettive offre. Servono investimenti, produttività, rinnovi contrattuali, contrattazione aziendale, territoriale e di filiera e partecipazione dei lavoratori».Il sindacato chiede una nuova politica industriale, strettamente collegata alle scelte energetiche. "Per questo- ha annunciato - la Cisl promuoverà una grande iniziativa di proposta e mobilitazione sulla politica industriale sarda.Vogliamo costruire una Sardegna, Isola delle Competenze, mettendo in relazione scuola, università, formazione professionale e politiche attive con gli investimenti e i fabbisogni delle imprese. Ma per consentire ai giovani di restare non basta offrire un'opportunità di lavoro: servono anche sanità, mobilità, casa e servizi adeguati. Si resta dove si intravede un futuro».Da qui la proposta di un Patto sociale regionale. «Alla presidente Todde chiediamo di dare seguito alla proposta di un confronto strutturato su sviluppo, lavoro e competenze, con una regia capace di...

Leggi tutto su Ansa Sardegna