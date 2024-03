Comuni Il nuovo impianto sportivo avrà anche un bar-pizzeria

Dopo anni di lavori, i cittadini di Siamanna potrebbero finalmente passare l’estate attorno alla nuova piscina comunale e rinfrescarsi con un tuffo e qualche bracciata. Dal sindaco Franco Vellio Melas arrivano buone notizie: “Speriamo che i lavori possano concludersi entro marzo”.

“L’intervento era stato avviato dalla precedente amministrazione in due lotti, per i quali sono stati utilizzati sia contributi regionali che fondi comunali”, aggiunge Melas. “La pandemia ha bloccato l’avanzamento dei lavori per un anno e mezzo, perciò i tempi di attesa si sono ulteriormente allungati”.

Il progetto prevede la costruzione di una una vasca da circa venti metri circondata da un’area verde. “L’impianto è situato nei pressi del campo sportivo”, ha aggiunto Melas. “La piscina sarà completa di spogliatoi, docce, bagni e un locale con pizzeria e bar. Affideremo tramite