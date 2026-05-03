Orosei entra ufficialmente nel vivo della scena internazionale
degli scacchi. Fino a domenica 10 maggio è in programma il Sardinia
World Chess Festival, l'open più forte mai organizzato in Italia
con oltre 300 giocatori provenienti da quasi 50 federazioni e una
qualità tecnica che colloca il torneo tra gli appuntamenti più
rilevanti del circuito internazionale, anche in virtù del suo ruolo
di tappa ufficiale di qualificazione alla Coppa del Mondo.
Il progetto, in appena tre edizioni, ha compiuto
un salto di scala significativo: «Quest'anno significa ancora
alzare l'asticella - spiega Roberto Mogranzini, direttore del
torneo - sia dal punto di vista qualitativo che numerico. Abbiamo
circa 300 giocatori da quasi 50 federazioni, con il 70% di
partecipanti stranieri, e una qualità agonistica su cui abbiamo
lavorato molto, ottenendo un risultato eccezionale. Non è un punto
di arrivo, ma una crescita costante. Siamo solo alla terza edizione
e stiamo già pensando alla quarta, con l'obiettivo di portare
questo torneo nell'Olimpo scacchistico internazionale».
Tra i protagonisti più attesi spiccano il vice
campione del mondo Ian Nepomniachtchi, tra i giocatori più
influenti della scena globale, il talento emergente Faustino Oro, a
un passo dal diventare il più giovane Grande Maestro della storia,
e Parham Maghsoodloo, numero uno iraniano stabilmente ai vertici
del ranking mondiale. A rappresentare l'Italia, il numero uno
Lorenzo Lodici e il sardo Francesco Sonis, tra i volti più
significativi del movimento nazionale. Una crescita che si misura
anche nella capacità di attrarre i grandi nomi della scena mondiale
e nazionale, dunque, ma soprattutto nel valore simbolico e sportivo
di un evento che porta in Sardegna il meglio dell'agonismo
globale.
«Qualsiasi dirigente sportivo ambisce ad avere
le più grandi manifestazioni nel proprio territorio - sottolinea
Danilo Mallò, presidente Comitato Regionale...
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