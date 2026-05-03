Bologna e Cagliari non si fanno male, al Dall'Ara finisce 0-0 - Notizie

Cagliari a caccia della salvezza aritmetica, il Bologna sulla carta avrebbe ancora la possibilità di riaprire la rincorsa al settimo posto dell'Atalanta che può ancora significare Conference League: ma al Dall'Ara va in scena una sfida che si gioca in un clima da fine stagione e con il primo caldo che incide su gambe e testa dei 22 in campo.Poche emozioni e pochissimo ritmo, finisce 0-0 e con un punticino per parte che fa comodo ai sardi e certifica l'affanno con cui sta arrivando in fondo un Bologna che era reduce da nove ko interni nelle precedenti 12 uscite: questa volta limita i danni.Un gol annullato e due occasioni sprecate, ma tutte in fuorigioco: questo il fatturato di un Cagliari che almeno ci prova, pur senza dannarsi l'anima. Il Bologna fa anche meno e nel primo tempo è tutto in un tiro di Bernardeschi respinto da Caprile.Il migliore dei rossoblù è il baby portiere Pessina, alla seconda da titolare, in grado di respingere in uscita su Deiola al 3' quando, sulla ribattuta, Dossena sblocca la gara in mischia di testa ma era in fuorigioco precedentemente Deiola al 10' mette Esposito davanti a Pessina e al 17 è tutto solo davanti al portiere ma calcia fuori; l'arbitro segnala poi il fuorigioco al termine delle due azioni.Deiola è tra i pochi in palla e con idee, insieme ad Esposito e Gaetano, ma si infortuna ed è costretto ad uscire. Italiano cambia in regia, avanzando Freuler in mezzala e arretrando Moro come fonte di gioco e sul finale di primo tempo l'unica azione e incassa qualche corner, ma niente di più; mentre si accende Palestra che, con un paio di di spunti, crea per Sulemana prima...

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