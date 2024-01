Eventi Non è possibile rinviare l'evento a una nuova data

Salta a causa del maltempo la seconda edizione del presepe vivente di Ollastra: le previsioni meteo hanno scoraggiato gli organizzatori, che hanno deciso di annullare tutto.

In programma per la giornata di domani, 6 gennaio, il presepe avrebbe dovuto essere una rappresentazione della Natività in chiave sarda, con antichi mestieri e rievocazioni.

“Purtroppo le previsioni non sono clementi, dovrebbe piovere sia sabato che domenica”, ha spiegato Aurelio Cannea, presidente dell’associazione Over 50.

“La settimana prossima sarebbe ormai troppo tardi e il 19 e 20 gennaio a Ollastra sono previste le celebrazioni in onore del patrono San Sebastiano, perciò l’evento è annullato”.

Gli organizzatori pensano alla prossima edizione: “Probabilmente sceglieremo una data diversa, anticipando il programma”, ha concluso Cannea.

Venerdì, 5 gennaio 2024

