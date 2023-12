A Mogoro l’atmosfera natalizia invita tutti in piazza Sant’Antioco

Appuntamento tra i mercatini e il villaggio di Babbo Natale

Mogoro si prepara all’arrivo del Natale con tanti eventi dedicati alle festività e rivolti a tutta la comunità. Si parte dai mercatini di Natale, che animeranno la piazza Sant’Antioco a partire da domani – venerdì 15 dicembre – con tanti stand.

Gli artigiani, gli hobbisti e tutte le attività commerciali fino a ieri mattina potevano presentare la domanda in Comune.

Non solo mercatini, comunque: in piazza Sant’Antioco sta per fare tappa anche il villaggio di Babbo Natale. Sempre per venerdì 15 dicembre – ma dalle 16.30 – divertimento assicurato nella grande scenografia a tema natalizio: ci saranno i giochi gonfiabili, la casa di Babbo Natale e la possibilità di scattare delle foto “incantate”.

I bambini potranno poi assaggiare deliziosi dolci e prelibatezze natalizie nel gande angolo delle leccornie. Un’esperienza unica per tutta la famiglia, che renderà ancora più speciale il periodo di avvicinamento alle festività.

