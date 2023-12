A Siamaggiore lezioni di primo soccorso per imparare ad affrontare le emergenze

Siamaggiore

Sabato pomeriggio un corso gratuito nell’aula consiliare



Davanti a un’emergenza non si può farsi trovare impreparati. Questo il messaggio che invita a partecipare al corso propedeutico di primo soccorso in programma a Siamaggiore, che permetterà ai partecipanti di far fronte a situazioni a rischio, superando i timori più comuni.

Organizzato dalla farmacia Mugheddu con il patrocinio del Comune, l’appuntamento affidato agli esperti Simona Buono e Alberto Corda sarà ospitato sabato 16 dicembre alle 16,15 nell’aula consiliare, in via San Costantino 2.

Tra gli obiettivi del corso il riconoscimento dell’arresto cardiocircolatorio, l’apprendimento delle corrette tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree in lattanti, bambini e adulti, e l’utilizzo del DAE, il defibrillatore semiautomatico esterno.

Il corso è gratuito. È possibile partecipare prenotando il proprio posto al seguente link .

La locandina del corso

Giovedì, 14 dicembre 2023

Fonte: Link Oristano