A Tresnuraghes 46 posti letto in una comunità per anziani: darà lavoro a una ventina di persone

Tresnuraghes

Apre nell’ex asilo delle suore Vincenziane

Anche Tresnuraghes avrà molto presto una casa di riposo in grado di offrire ospitalità e assistenza agli anziani. La comunità integrata San Vincenzo aprirà lunedì prossimo, 18 dicembre. Avrà 46 posti letto, per persone autosufficienti e non, nei locali dell’ex asilo, tuttora di proprietà delle suore Vincenziane. Anni fa l’edificio era stato convertito proprio in un centro di assistenza per anziani, poi chiuso.

A gestire la nuova comunità integrata – che a pieno regime darà lavoro a una ventina di persone – sarà la società Delpi srls di Raffaele Pitzolu, che gestisce già due strutture di questo tipo a Bonorva e Pozzomaggiore.

Oltre al servizio residenziale saranno garantiti anche assistenza infermieristica e oss, mensa e attività educative. Le camere sono singole, doppie e triple, con bagno privato e accessibilità per le persone con disabilità. La comunità integrata ha anche una cappella per i momenti religiosi.

“La struttura”, ha detto il sindaco di Tresnuraghes Gianluigi Mastinu, “dà un’ulteriore possibilità di accoglienza per tante persone, considerato l’invecchiamento della nostra popolazione. Il Comune accoglie con grande soddisfazione questa novità”.

“La nostra sarà una casa di riposo con qualche marcia in più”, commenta il responsabile della società, Raffaele Pitzolu, ” Ci sono già alcune prenotazioni. Dopo anni di esperienza abbiamo voluto offrire un nuovo servizio al territorio di Tresnuraghes. L’apertura della comunità integrata porterà benefici a livello sociale ed economico, vista anche la ricaduta occupazionale”.