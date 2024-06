Masullas

Tanta soddisfazione per la Pro loco che ha organizzato gli eventi



Buona la prima per la Sagra de is crogoristas e positivo ritorno per quella dedicata a su caboniscu a Masullas, con un successo di pubblico nella giornata ricca di eventi di domenica scorsa. A curare l’evento è stata la Pro loco, con la collaborazione il Comune di Masullas e del Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna.

“Dopo diversi anni di stop siamo ripartiti con la Sagra de su caboniscu, abbinandole la prima edizione di quella dedicata a is crogoristas, la nostra pasta tradizionale”, ha commentato il presidente della Pro loco, Francesco Maccioni. “Abbiamo ottenuto buoni numeri per la nostra piccola comunità: sia i nostri concittadini che i visitatori era molto contenti”.

Alle due manifestazioni si è aggiunto un appuntamento affascinante al Giardino botanico del paese, dal titolo “Gioco dei sensi: scoperte e meraviglie del Monte Arci”, con cinque percorsi sensoriali e i ragazzi di Masullas a fare da guide.

La giornata è stata l’occasione per scoprire il paese, le sue tradizioni e il cibo tipico, con tanti laboratori dedicati a is crogoristas