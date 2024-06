Masullas

Partenza sabato 8 giugno da Santhià per un gruppo di atleti non vedenti o ipovedenti



Da Santhià al valico del San Bernardo: una nuova tappa sulla Via Francigena per lo sportivo Gabriele Pianu. Sei atleti, tra non vedenti e ipovedenti, sono pronti a raccogliere la nuova sfida e Pianu è l’unico sardo tra loro. Li accompagneranno 12 guide e un pulmino.

Il gruppo partirà sabato prossimo, 8 giugno. L’arrivo a destinazione è previsto per venerdì 14. Il percorso è di 150 chilometri, con un dislivello di 2.500 metri.

Il progetto è stato elaborato dall’associazione Disabilincorsa, che ha sede a Treviglio, nel Bergamasco.

Nella primavera 2022 il runner originario di Baressa ma residente a Masullas era partito da Siena ed era giunto a Pontremoli. Lo scorso anno la tappa Pontremoli-Santhià, che però Pianu aveva saltato.

Non vedente da quasi 40 anni, Pianu ha corso le maratone di New York, Roma e Firenze. Recentemente, a Bisceglie, ha partecipato alla prima edizione della corsa nazionale per ipovedenti e non vedenti “Io corro con te… e per te”.

