Marrubiu

Tanto rumore con strocia arrànas, matraccas e tabeddas per le vie del paese

Una mattina tra i suoni della tradizione a Marrubiu con l’iniziativa “Su toccu ‘e mesudì”: armati di strocia arrànas, matraccas e tabeddas, circa trenta piccoli marrubiesi si sono sostituiti alle campane mute in occasione del Venerdì Santo, avvisando il paese dell’arrivo del mezzogiorno.

I partecipanti si sono riuniti alle 11,30 in piazza Roma, per poi partire alle 12 alla volta della piazza Chiesa, per percorrere via Piave, via Sardegna, via Mazzini, via Martiri, via Diaz, via Isonzo e tornare in via Piave e piazza Chiesa. Ad accompagnare la rievocazione il rumoroso suono degli strumenti musicali sardi in legno, utilizzati come tradizione comanda.

L’iniziativa si inserisce nella rassegna di appuntamenti pasquali curata dal Comune in collaborazione con l’Auser, la COAGI e l’associazione Is Giogus. Nelle scorse settimane la comunità si è riunita per i laboratori d’intreccio delle palme e la realizzazione delle prodotti tipici della Pasqua, tra i quali il tipico coccoi cun s’ou, l’elaborato pane che racchiude un uovo.