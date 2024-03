Marrubiu

Le informazioni per i cittadini

Prorogati i termini per l’acquisto di legname ricavato dalle terre comunali: a disposizione legna da ardere e frascame. Possono fare richiesta i residenti nel territorio di Marrubiu. La vendita è curata dal Comune e fa parte del progetto per la valorizzazione delle terre pubbliche gestito dal Consorzio cooperative Sardegna e natura.

Il prezzo è 300 euro per nucleo familiare per un carrello di legna da ardere da circa 30 quintali. Il frascame, con disponibilità ridotta, verrà invece venduto a 50 euro per carrello.

I moduli di richiesta sono disponibili sul sito internet del Comune o all’Ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, e il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18).

Le domande dovranno essere consegnate a mano all’Ufficio protocollo entro il 15 aprile. È necessario allegare al modulo la fotocopia di un documento d’identità e della tessera sanitaria, fronte e retro. Possono presentare la richiesta anche i cittadini che avevano chiesto la legna lo scorso anno.

Dopo la domanda, i cittadini verrà chiesto il versamento attraverso il circuito PagoPA. La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al Consorzio al