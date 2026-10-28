A Cagliari la prima "camminata metabolica" organizzata dalla Aou - Notizie

Domenica 15 novembre si svolgerà la prima "camminata metabolica", organizzata dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. L'iniziativa, ideata dall'epatologo Giancarlo Serra, di Malattie del Fegato del Policlinico Duilio Casula, struttura diretta dal professor Luchino Chessa, è rivolta a tutti i cittadini e ai pazienti con una storia di sovrappeso e obesità.La partecipazione è gratuita ma è necessario compilare il modulo di adesione online entro le 23 di domenica 8 novembre.Sarà una passeggiata alla portata di tutti con l'obiettivo di ritrovare la bellezza del movimento all'aria aperta e a costo zero. Appuntamento alle 10 nel piazzale della Cittadella universitaria di Monserrato, fronte bar, per gli interventi del direttore generale dell'Aou di Cagliari, Vincenzo Serra, del professor Pietro Giorgio Calò, prorettore per l'Assistenza e direttore della Chirurgia Generale del Policlinico Duilio Casula, del sindaco di Monserrato Tommaso Locci e del dottor Giancarlo Serra, che illustrerà le finalità cliniche e mediche della camminata metabolica, con particolare attenzione al valore dell'attività fisica regolare, della camminata a ritmo sostenuto e della dieta sana.La partenza è prevista per le 10.30 dalla Cittadella verso la strada statale di Sestu, con la scorta della polizia municipale di Monserrato. Il percorso, dice l'epatologo Serra, «proseguirà sul ponte Emanuela Loi, per raggiungere via Caracalla e via Porto Botte, attraversando la zona pedonale fino al termine di via Caracalla. Da qui si svolterà a sinistra verso la grande rotatoria, individuata come quella in cui si trovava il trenino, per poi proseguire a destra in direzione dell'area retrostante la piscina di Terramaini, il punto d'arrivo. Per tutto il percorso, che avrà una durata di circa 5,5 chilometri sarà presente un servizio di ambulanza per la gestione di eventuali emergenze mediche e per garantire assistenza sanitaria ai partecipanti in caso di...

Leggi tutto su Ansa Sardegna