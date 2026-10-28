(Adnkronos) - Nuovo incidente ferroviario di estrema gravità sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia. Come già accaduto ad Adamuz, in provincia di Cordova, il 18 gennaio scorso, sono nuovamente coinvolti un treno alta velocità di Renfe e un convoglio di Iryo. Secondo la stampa spagnola ci sarebbero "decine di feriti" ma si temono anche morti. Secondo un testimone dell'incidente citato da 'La Razon', "ci sono molti morti, è orribile".

Un portavoce del Ministero dei Trasporti, secondo quanto riferisce 'El Pais', spiega che, secondo le prime indicazioni, il treno alta velocità di Renfe potrebbe aver tamponato il convoglio Iryo. L’impatto avrebbe provocato il deragliamento di due vagoni del secondo treno, che sono precipitati lungo un terrapieno. L’incidente ha causato l’immediata sospensione della circolazione sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia. Sul posto sono intervenuti il personale di Adif, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, gli operatori delle due compagnie e i soccorritori sanitari. I testimoni presenti descrivono uno scenario drammatico.

Lo scontro è avvenuto al chilometro 118, tra le località di Mora, Orgaz e Urda, nella provincia di Toledo. Il treno Renfe coinvolto nell’incidente si era fermato e aveva rallentato la propria marcia pochi minuti prima a causa di un problema di circolazione sulla linea.