Calcio: il Cagliari spaventa la Roma, la risolvono Mora e Malen - Notizie

Il Cagliari spaventa una Roma stanca, la risolvono nel finale i cambi di Gasperini, Mora e Malen partiti dalla panchina per esigenza di riposo. Il 4-2 finale, che consente ai giallorossi di non perdere contatto dalla vetta, e' frutto di sorpassi e contro sorpassi fino quasi allo scadere.Roma-Cagliari non è stata certo una partita per cuori deboli, un luna park di emozioni da entrambe le parti perché quando l'amarezza di uno stadio Olimpico ancora sold out sembrava dilagante, arriva la zampata della squadra di Gasperini, prima in svantaggio, poi capace di ribaltarla, ma anche di farsi riacciuffare a otto minuti dallo scadere da Maldini.Ma a differenza della gara contro il Real Madrid, la reazione d'orgoglio arriva e con i cambi fatti dal tecnico nella ripresa.Prima Mora di testa e poi Malen stendono la squadra sarda. I giallorossi si sono complicati non poco la vita, dopo che già una volta erano stati capaci di riprendere la partita iniziata con l'handicap per il rigore di Nzola. A rimetterla in piedi i due giovani della 'cantera', entrambi figli di Roma: Lulli e Pisilli. Poi, quando il Cagliari ha preso il sopravvento nel secondo tempo e Maldini jr., subentrato, ha siglato un giusto pari, e' arrivato il doppio colpo dei fedelissimi di Gasp. E così al triplice fischio l'urlo di gioia è tutto giallorosso, con la testa che potrà andare ora al doppio impegno in trasferta (Udine e Manchester) prima di chiudere il primo tour de force della stagione in casa contro il Sassuolo.Anche per questo all'inizio cambia tanto Gasperini che deve fare anche a meno di Paulo Dybala (fermo ai box per una lesione al gemello del polpaccio destro), oltre che degli infortunati Koné e Svilar....

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