Le visite scolastiche del progetto Kc4u coinvolgeranno oltre 400 studenti in una serie di attività sportive interattive legate al kayak nell’ambiente scolastico. Concentrandosi sul lavoro di squadra, questi eventi introdurranno molti giovanissimi allo sport del kayak per la prima volta.

Kayak crews 4 youth è un progetto sportivo giovanile collaborativo internazionale incentrato sul cambiamento della vita dei partecipanti e della comunità più ampia attraverso lo sport. Mira a consentire ai giovani atleti di età compresa tra i 9 e i 16 anni di diventare ambasciatori di un’Europa più unita e inclusiva attraverso il kayak K4. In particolare, il Kajak Klub Zlatorog, in qualità di promotore del programma, e il Circolo Nautico Oristano, in qualità di partner principale, si uniranno alle scuole locali – tra cui gli istituti comprensivi di Cabras e il n°2 di Oristano e il liceo Mariano IV d’Arborea – e alla Federazione Nazionale di Kayak della Slovenia per gestire Kc4u da novembre 2023 fino all’inizio del 2025. Sono previsti eventi K4 nelle scuole, due campi K4 internazionali, un open day K4 nell’Oristanese, una giornata nazionale K4 in Slovenia, scambi linguistici e culturali e una pulizia delle spiagge che culminerà in un progetto artistico basato sui rifiuti riciclati.

I partecipanti al campo Kc4u avranno inoltre l’opportunità di migliorare la conoscenza delle lingue straniere attraverso l’apprendimento digitale e le interazioni personali. Sono previsti corsi online di lingua.

I giovani dell’equipaggio di Kayak 4 sono stati selezionati tra oltre 1.400 candidature per far parte dell’iniziativa Erasmus+ Sport. Il progetto è anche sponsorizzato da Regatta Kayaks e Kayak First.

“Siamo lieti che l’Ue e gli altri nostri sponsor abbiano sostenuto la visione del team Kc4u, consentendoci di dare vita a questo entusiasmante progetto”, ha dichiarato Melanie Schembri Waite, allenatrice della squadra nazionale slovena di kayak sprint, presidente del Kajak Klub Zlatorog e coordinatrice di Kc4u. “Lo sport ha il potere di cambiare la vita delle persone, e gli atleti e gli allenatori ispirati hanno il potere di cambiare lo sport: insieme speriamo di fare entrambe le cose. Abbiamo scelto il kayak K4 come cuore del nostro progetto in quanto richiede un altissimo livello di lavoro di squadra da parte dell’equipaggio per evitare nuotate non pianificate. Questo lo rende il veicolo perfetto per i giovani provenienti da contesti diversi per imparare a lavorare bene insieme in un ambiente sportivo”.

“Gli sport di squadra”, ha concluso Schembri Waite, “hanno da tempo dimostrato di aiutare a migliorare il benessere sociale, fisico e mentale, e per questi motivi crediamo che il kayak K4 dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nella crescita dello sport olimpico del kayak sprint a livello di club. Siamo orgogliosi di contribuire a questa crescita insieme ai nostri partecipanti e partner”.

È un coordinatore del progetto anche il presidente del Circolo Nautico Oristano Gian Marco Patta. Il programma vedrà inoltre impegnati i tecnici Stefano Loddo, Angelo Casu, Andrea Lilliu e Jakob Stojanović.

Mercoledì, 7 febbraio 2024