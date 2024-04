Bosa

Anche nel centro della Planargia si voterà a giugno

A Bosa prove di intesa nel centrodestra in vista delle elezioni amministrative in programma a giugno. Da una parte la civica Un’altra Bosa, guidata dall’attuale sindaco Piero Casula, pronta a fare squadra con il Partito Sardo d’Azione, dall’altra c’è Fratelli d’Italia.

Civici e sardisti vorrebbero esprimere insieme il candidato alla fascia tricolore e alla fine potrebbe spuntarla il consigliere regionale Alfonso Marras, in quota Psd’Az. FdI, però, si è presa qualche ora di tempo per decidere se correre uniti o se invece andare da soli, magari con l’ingegnere Giuseppe Ibba come candidato sindaco.

In ballo, per le forze del centrodestra ci potrebbe essere anche un avvicinamento con un altro gruppo civico, quello guidato dall’imprenditore Angelo Masala. E già nei prossimi giorni non è da escludere un incontro tra le parti.

Intanto si muove anche il centrosinistra con un progetto civico , pronto a presentarsi a Bosa forte del successo del Campo largo alle elezioni regionali.

A giugno in Sardegna si andrà al voto in 27 tra città e paesi per il rinnovo dei Consigli comunali.