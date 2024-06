Cronaca Intervento di soccorso. L'uomo non ha riportato gravi conseguenze

Cabras

Quasi 15 ore in fondo al pozzo e poi l’intervento dei vigili del fuoco di Oristano che lo hanno tratto in salvo. Un incidente che ha rischiato di trasformarsi in tragedia quello accorso a un pensionato nelle campagne di Cabras.

L’uomo ieri mattina si era recato nella zona di San Giovanni di Sinis per raccogliere lumachine. Non ha notato il pozzo e ci è caduto dentro. Per ore ha gridato per chiudere aiuto.

Il suo mancato rientro ha fatto scattare le ricerche e in serata è stato ritrovato.

Il comando provinciale di Oristano ha inviato nelle campagne di Cabras gli specialisti del Saf, la squadra alpino fluviale.

Utilizzando le funi, i vigili si sono calati nel pozzo ed hanno sollevato l’uomo intorno alla mezzanotte.

