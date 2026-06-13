Crisi e Rincari, La Caccia al Diesel Più Economico in Sardegna: Record Sulla 554 a 1,897 Euro
SARDEGNA – Con la guerra in Medio Oriente che continua a far impennare i prezzi dei carburanti, in Sardegna è sempre più caccia al distributore più conveniente. Secondo quanto riportato dall'applicazione "prezzi benzina" , il miglior prezzo per il diesel sull'Isola si trova in un distributore della Q8 Pischedda Carburanti situato lungo la SS 554.
I Numeri Record
Il prezzo del diesel self nel distributore è di 1,897 euro al litro, mentre la benzina self è a 1,797 euro al litro. Valori che si attestano ben al di sotto della media regionale.
Il Confronto con la Media Regionale
Secondo i dati del MIMIT GOV Sardegna, i prezzi medi rilevati nell'Isola sono infatti molto più alti:
- Gasolio self: 2,020 euro al litro
- Benzina self: 1,902 euro al litro
- GPL servito: 0,870 euro al litro
La differenza di oltre 12 centesimi al litro per il diesel (1,897 contro 2,020) rappresenta un risparmio significativo per gli automobilisti, soprattutto in un momento di crisi economica legata al caro carburanti.
La Crisi e la Guerra
Il perdurare del conflitto in Medio Oriente continua a tenere alta la tensione sui mercati energetici, con ripercussioni dirette sui prezzi alla pompa. In questo scenario, la caccia al distributore più economico è diventata una necessità quotidiana per molti automobilisti sardi.
L'app "prezzi benzina" si conferma uno strumento utile per orientarsi nella giungla dei listini e trovare il miglior rapporto qualità-prezzo.