40 Milioni di Euro per l’Occupazione, 890 Nuove Assunzioni in Sardegna

Un significativo impulso all’occupazione arriva dalla Sardegna, dove in appena una settimana sono stati stanziati e assegnati 40 milioni di euro per l’inserimento lavorativo di 890 disoccupati. Un investimento mirato, che punta a contrastare la disoccupazione nell’isola attraverso un programma di assunzioni su più fasce di età e durata di disoccupazione.

Secondo quanto comunicato in post sui social da Desirè Manca, Portavoce del Movimento 5 Stelle all’interno del Consiglio regionale della Sardegna e Assessore al Lavoro, i fondi permetteranno di assumere:

415 disoccupati entro 12 mesi ;

150 disoccupati over 50 ;

114 disoccupati under 35 ;

211 disoccupati da oltre un anno.

L’obiettivo del finanziamento è quello di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di persone in cerca di un’occupazione, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili come gli over 50 e i giovani under 35.

Un Piano per il Futuro del Lavoro in Sardegna

Il programma rientra in una strategia più ampia volta a ridurre il tasso di disoccupazione e stimolare la crescita economica della regione. L’allocazione rapida dei fondi dimostra l’urgenza di rispondere alle necessità di chi è in cerca di un impiego, con la prospettiva di un miglioramento concreto del mercato del lavoro sardo.

La Sardegna continua così a investire in politiche attive del lavoro, dimostrando che con interventi mirati e risorse adeguate è possibile creare nuove opportunità per centinaia di cittadini. Resta ora da monitorare l’effettivo impatto dell’iniziativa sul tessuto economico regionale e la stabilità occupazionale nel lungo termine.

