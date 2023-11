4 Novembre: corteo antimilitaristi a Cagliari, stop bombe a Gaza - Notizie

Si sono sono radunati in piazza Giovanni XXIII a Cagliari, sono circa duecento al momento i manifestanti che stanno partendo per il corteo di protesta contro le basi militari in Sardegna e per lo stop al genocidio di Gaza. La contro manifestazione nel...

Fonte: Ansa Sardegna