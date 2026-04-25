25 aprile, a Roma spari con pistola ad aria compressa dopo corteo: ferita una coppia iscritta all'Anpi

(Adnkronos) - Spari con pistola ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster di Roma dove si era da poco concluso il corteo per il 25 aprile dell'Anpi. Un uomo e una donna, marito e moglie, sono rimasti feriti non in modo grave, riportando lievi escoriazioni, e sono stati soccorsi dal 118.

I due manifestanti feriti che avevano partecipato al corteo hanno avvisato la polizia raccontando di essere stati avvicinati da uno scooter con a bordo due persone da cui sono partiti i colpi. Sul posto la polizia con la Digos che sta acquisendo le immagini delle telecamere di zona.

Secondo quanto si apprende dall'Anpi, l'uomo e la donna feriti sono due iscritti all'Anpi. L'uomo è stato colpito vicino al collo e alla guancia e la moglie alla spalla. Entrambi indossavano al collo il fazzoletto rosso dell'Anpi.

La Procura di Roma attende una prima informativa in relazione a quanto accaduto. L'incartamento potrebbe andare all'attenzione dei pm dell'antiterrorismo che potrebbero procedere per il reato di lesioni aggravate.

"È gravissimo l’episodio che ha coinvolto due persone rimaste ferite da colpi di pistola ad aria compressa mentre si accingevano a celebrare la Festa della Liberazione del 25 aprile. Si tratta di un fatto inquietante, che colpisce una giornata simbolo per i valori democratici del nostro Paese. Mi auguro che venga fatta piena luce al più presto su quanto accaduto e che i responsabili di questo gesto vile e vigliacco siano assicurati alla giustizia", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.