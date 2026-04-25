"Il 25 aprile è la giornata della Liberazione, ha sancito la
dignità e il ritorno alla democrazia da parte di un popolo che ha
saputo reagire. Noi abbiamo un frutto di questa Liberazione, che
viviamo quotidianamente, che è la nostra Costituzione, una
Costituzione antifascista: non bisogna avere paura di dire che è
una Costituzione antifascista, bisogna avere il coraggio di
difendere la nostra Costituzione".
Con queste parole la presidente della Regione
Alessandra Todde ha celebrato a Nuoro, nel Sacrario Militare del
Cimitero comunale, la giornata del 25 aprile, ricorrenza dell'81°
Anniversario della Liberazione e ha deposto una corona di alloro ai
caduti insieme alle altre autorità del territorio: il sindaco di
Nuoro, Emiliano Fenu; la prefetta, Alessandra Nigro; il presidente
del Tribunale, Mauro Pusceddu; la presidente dell'Anpi, Anna
Cacciatori; la presidente di Istasac, Marina Moncelsi.
"C'è un filo rosso che ci lega, dal 25 aprile di
81 anni fa ad oggi, che è la difesa della democrazia. Ce l'hanno
dimostrato i ragazzi ultimamente - ha sottolineato la presidente,
facendo riferimento al voto dell'ultimo referendum sulla giustizia
- quando si sono resi conto che la difesa della Costituzione era
una cosa importante, quando si sono resi conto che la difesa di
quei principi per cui le persone che vediamo qua oggi, coloro che
hanno lasciato il sangue, tutti i partigiani - che erano di diverse
appartenenze: c'erano cattolici, c'erano liberali, c'erano
comunisti, c'erano azionisti - perché in quel momento l'ideale del
nostro Paese, l'unità del nostro Paese, della democrazia del nostro
paese andava difesa".
"Allora noi oggi dobbiamo certo ricordarci del
25 aprile, ma tutti i giorni dobbiamo ricordarci che abbiamo uno
strumento importante che è la Costituzione. Viva la Costituzione
antifascista, viva il 25 aprile, viva la Liberazione!", ha...
Leggi tutto su Ansa Sardegna