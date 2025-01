18 enne si lancia dal bancone dell'hotel per sfuggire a un ragazzo che voleva picchiarla

'Picchiata dal fidanzato si è lanciata per salvarsi'

...

"Mia figlia non è una pazza, non si è lanciata dal balcone per un semplice litigio, è stata picchiata e ha cercato di scappare per salvarsi".

Silvano Chessa, padre di Claudia, la ragazza di 18 anni di Arzachena ricoverata in ospedale da giovedì scorso dopo essere precitata da un balcone al quarto piano piano dell'H Hotel di La Valletta, è un fiume in piena.

In viaggio dalla Sardegna per raggiungere Malta, dove sua figlia si trova dal mese di novembre ospite di casa famiglia che accoglie studenti stranieri impegnati ad imparare l'inglese, Chessa racconta all'ANSA quanto gli ha detto la figlia, le cui condizioni di salute stanno migliorando anche se dovrà essere sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico alla schiena, a causa delle fratture riportate nella caduta, fortunatamente attutita da un tendone.

"Sono stato avvisato di quanto era successo nella mattina di giovedì scorso e sono riuscito a raggiungere mia figlia venerdì mattina con il primo volo disponibile da Cagliari - spiega l'uomo - Poi però, ho dovuto fare ritorno in Sardegna a causa di un lutto che ci ha colpito.

Claudia in questo momento è cosciente ed è stata già sentita dalle forze dell'ordine di Malta. Ci ha raccontato che sono presenti delle telecamere di video sorveglianza proprio davanti alla vetrata dalla quale, per scappare dal ragazzo, si è gettata. Stava correndo via da lui, ha urlato e chiesto aiuto. È stata percossa e ne ha i segni su tutto il corpo - racconta il padre - È stata picchiata al volto, le sono stati tirati e strappati i capelli che infatti ora le mancano, lui l'ha morsicata e presa a pugni nel petto".

