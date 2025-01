"E' un calciatore, non un criminale" Nainggolan, non è sospettato di traffico di droga

Interrogatorio su denaro prestato, ipotesi riciclaggio

ex nazionale belga Radja Nainggolan è formalmente indagato per partecipazione ad un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti accusata di aver importato cocaina dall'America Latina all'Europa, attraverso il porto d'Anversa, e di averla distribuita in tutto il Belgio.

Lo ha stabilito il Gip di Bruxelles al termine di un lungo interrogatorio. Dopo una nottata passata in carcere, l'ex calciatore di Cagliari, Roma e Inter, è stato "rilasciato con condizioni": insomma, il fermo di lunedì mattina non è stato trasformato in arresto immediato, ma resta comunque sottoposto a libertà vigilata.

Ancora non è chiaro se il calciatore avrà l'obbligo di firma o se sarà controllato a distanza con un braccialetto elettronico. Per 'Ninja', questo il nomignolo che gli hanno affibbiato i suoi tifosi, i guai giudiziari sembrano solo all'inizio. Per tutta la giornata di lunedì i suoi avvocati, Mounir e Omar Souidi, avevano insistito circa la sua estraneità ad ogni reato legato al traffico di droga, l'accusa più pesante. "E' un calciatore, non un criminale", aveva sottolineato uno dei suoi avvocati.

