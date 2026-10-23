Ztl e aree pedonali in centro a Oristano, si parte l'1 novembre - Notizie

La nuova regolamentazione della Zona a traffico limitato (Ztl) e delle Aree pedonali urbane del centro storico di Oristano entrerà in vigore domenica 1 novembre. L'avvio sarà accompagnato da una fase sperimentale di tre mesi, durante la quale sarà prevista una tolleranza per consentire ai cittadini di familiarizzare con il nuovo sistema, comprenderne il funzionamento e prendere confidenza con le regole di accesso.La nuova disciplina, approvata dalla giunta comunale, introduce un sistema di controllo attraverso sei varchi elettronici dotati di telecamere, con l'obiettivo di ridurre il traffico veicolare nelle aree interessate, migliorare la sicurezza e rendere il centro storico più vivibile e accogliente per residenti, attività economiche, cittadini e turisti. Durante i primi 90 giorni si monitorerà il funzionamento del sistema e gli effetti della nuova disciplina sulla circolazione e sulla sosta nelle strade limitrofe. La fase sperimentale servirà a verificare eventuali criticità e a favorire una progressiva conoscenza delle modalità di accesso, con particolare attenzione alle esigenze dei residenti e delle attività economiche.Nella ZTL il transito sarà consentito a tutti i veicoli dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 20.30, e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. Al di fuori di queste fasce orarie potranno circolare soltanto i veicoli autorizzati. La domenica il transito sarà sempre riservato. Nelle aree pedonali sarà invece vietata la circolazione e la sosta, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina. Il permesso ZTL non autorizza l'accesso alle aree pedonali. Tra le strade e le piazze interessate figurano, per la ZTL, via Garibaldi, via Serneste, via La Marmora, via Azuni, via Parpaglia, via G.M. Angioy, piazza Martini, piazza Corrias e via Tuveri. Le aree pedonali comprendono piazza Eleonora, corso Umberto I, via De Castro, parte di piazza Roma, un tratto di via Parpaglia, via...

Leggi tutto su Ansa Sardegna