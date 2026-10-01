(Adnkronos) - A X Factor 2026 si apre la seconda fase delle selezioni. Oggi, giovedì 1 ottobre, su Sky e in streaming su Now, iniziano i Bootcamp. Dopo la lunga sfilata di artisti carichi di aspettative e sogni nel corso delle Auditions, inizia a stringersi il cerchio verso la formazione delle squadre ufficiali che saranno poi al centro dei Live Show nello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Davanti alla giuria composta da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, seduti tutti e quattro insieme al tavolo, chi ha superato il primo step tornerà per farsi riascoltare e, possibilmente, per far conoscere una nuova parte di sé.

Dietro le quinte dell’Allianz Cloud, ad accompagnare gli artisti in questo nuovo step, Giorgia: a lei il compito di tenere le redini della serata e, soprattutto, quello di incoraggiare i ragazzi fino all’ultimo centimetro prima di arrivare sul palco.

Per tutti gli aspiranti concorrenti l’obiettivo è chiarissimo: per superare lo scoglio dei Bootcamp e accedere alle Last Call sarà necessario ottenere l’unanimità assoluta da parte dei giudici, in un meccanismo facile, univoco ma anche inesorabile. Il quartetto al tavolo si esprimerà solo con delle carte: gireranno una carta verde se vogliono che l’artista vada avanti; useranno una carta rossa se il parere sarà negativo. Nel caso in cui tutte e quattro le carte dovessero essere verdi, l’artista accederà alle Last Call; se invece la giuria dovesse spaccarsi tra favorevoli e contrari, scatterà al suo interno un confronto e un dibattito, a microfoni accesi, per poter tentare di arrivare a un accordo. Se anche dopo il confronto dovesse esserci sul tavolo almeno una carta rossa, l’artista dovrà abbandonare il palco.

Il verdetto sarà senza appello ma potrebbe essere ribaltato: ogni giudice avrà infatti a disposizione un preziosissimo X Pass tramite il quale garantire all’artista sul palco il passaggio allo step successivo nella propria squadra. L’X Pass potrebbe quindi servire per “investire” su un ragazzo ritenuto meritevole nonostante l’iniziale apparente bocciatura da parte del tavolo oppure per “rubare” un talento agli altri giudici, col desiderio quindi di poterci lavorare assieme a tutti i costi.

I due appuntamenti con i Bootcamp saranno quindi uno snodo cruciale per poter iniziare a capire strategie e progetti dei giudici, nonché l’ultima volta in cui saranno chiamati a lavorare assieme: gli aspiranti concorrenti che supereranno questo step, infatti, avranno accesso alle Last Call nelle quali saranno divisi in squadre e il giudizio per ciascuno di loro sarà espresso singolarmente e in totale autonomia dal proprio giudice. In quell’occasione tornerà il meccanismo spietato delle tre sedie da riempire tra uno switch e l’altro: una volta occupate in maniera definitiva emergeranno le formazioni ufficiali che Francesco, Irama, Jake e Paola porteranno ai Live Show, in arrivo da giovedì 22 ottobre.

Come si giocheranno le proprie carte, in questi primi Bootcamp, i giudici? Inizieranno già a usare delle strategie? Ma soprattutto: quali artisti potranno accedere alle Last Call?