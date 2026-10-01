(Adnkronos) - La Germania torna in campo in Nations League. Oggi, giovedì 1 ottobre, la nazionale del ct Jurgen Klopp ospita all'Allianz Arena di Monaco la Serbia nella terza giornata della competizione. I tedeschi arrivano alla sfida dopo il pari contro l'Olanda e la sconfitta contro la Grecia, mentre la squadra guidata dal commissario tecnico Veljko Paunovic ha perso le prime due gare del gruppo B contro Grecia e Olanda. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Germania-Serbia, in campo alle 20:45:

Germania (4-2-3-1): Urbig; Baku, Anton, Thiaw, Raum; Janelt, Pavolovic; Adeyemi, Wirtz, El Mala; Burkardt. All. Klopp

Serbia (5-4-1): Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Zivkovic, Stankovic, Lukic, Milinkovic-Savic; Joveljic. All. Paunovic

La partita di Nations League tra Germania e Serbia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. La sfida sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go.