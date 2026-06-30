(Adnkronos) - Serena Williams torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 30 giugno, la campionessa americana sfida l'australiana Maya Joint - in diretta tv e streaming - nel primo turno del tabellone singolare dello Slam di Londra, che ha vinto ben sette volte in carriera, dopo essere già tornata in campo nel doppio al Queen's.

Il match tra Williams e Joint è in programma oggi, martedì 30 giugno, alle ore 18 circa. Nessun precedente tra le due tenniste, che si affronteranno quindi per la prima volta in carriera.

Williams-Joint sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.