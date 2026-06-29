(Adnkronos) - Pronti, via. Inizia Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, comincia il terzo Slam della stagione. Subito in campo il campione in carica Jannik Sinner, che aprirà le danze sul Centrale contro il serbo Kecmanovic. La giornata vedrà in campo anche Novak Djokovic e la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka: debutto anche per l'altro azzurro Luciano Darderi, reduce da un'operazione alle tonsille, ed Elisabetta Cocciaretto. Ecco tutti i match di giornata e dove vederli in tv e streaming.
Ecco il programma di Wimbledon oggi, lunedì 29 giugno:
Centrale, dalle 14:30
Sinner-Kecmanovic
Sabalenka-Kostovic
Wu-Djokovic
Campo 1, dalle 14
Ruzic-Raducanu
Cilic-Medvedev
Linette-Andreeva
Campo 2, dalle 12
Pegula-Vidmanova
Zheng-Norrie
Auger-Aliassime-Shevchenko
Non prima delle 16:30: Korpatsch-Gauff
Campo 3, dalle 12
Jodar-Gill
Ruud-Hurkacz
Jacquemot-Osaka
Non prima delle 16:30: Krejcikova-Klugman
Campo 12, dalle 12
Sawangkaew-Chwalinska
Rinderknech-Tarvet
Non prima delle 14:30: Muchova-Zakharova
Nakashima-Pinnington Jones
Campo 18, dalle 12
Bencic-Stojsavljevic
Muller-Paul
Bautista Agut-Fonseca
Fernandez-Tjen
Campo 4, dalle 12
Nava-Buse
Parks-Dudeney
Tirante-Marozsan
Sierra-Bondar (doppio donne)
Campo 5, dalle 12
Trungelliti-Damm
Kwon-Landaluce
Oliynykova-Kessler
Yastremska-Ito
Campo 6, dalle 12
Shapovalov-Carreno Busta
Andreescu-Zhang
Vallejo-Mejia
Gasanova-Arango
Campo 7, dalle 12
Kovacevic-van de Zandschulp
Borges-Boyer
Stearns-Bartunkova
Campo 8, dalle 12
Vukic-Brooksby
Medjedovic-Ofner
Tararudee-Tagger
Bouzas Maneiro-Potapova
Campo 9, dalle 12
van Assche-Fucsovics
Ugo Carabelli-Merida
Liu-Vandewinkel
Campo 10, dalle 12
Sorribes Tormo-Jimenez Kasintseva
Xinyu Wang-Cocciaretto
Walton-Prizmic
de Jong-Hijikata
Campo 14, dalle 12
Mochizuki-Basing
Non prima delle 13:00: Putintseva-Maria
Struff-Baez
Siniakova-Zheng
Campo 15, dalle 12
Cristian-Jovic
Li-Sonmez
Non prima delle 14:30: Quinn-Darderi
Frech-Kalinskaya
Campo 16, dalle 12
Rublev-Safiullin
Gaston-Tsitsipas
Xu-Kasatkina
Alexandrova-Udvardy
Campo 17, dalle 12
Svrcina-Tien
Ostapenko-Dart
Non prima delle 14:30: Davidovich Fokina-J. M. Cerundolo
Jones-Parryff
Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.