Wimbledon, oggi Cobolli-Cilic in diretta negli ottavi

(Adnkronos) - Flavio Cobolli in campo oggi 7 luglio 2025 contro il croato Marin Cilic negli ottavi di finale di Wimbledon nel match in diretta tv e streaming. L'azzurro, 23 anni, per la prima volta gioca il quarto turno di un torneo dello Slam.

Chi vince, affronta uno tra il serbo Novak Djokovic e l'australiano Alex De Minaur.

