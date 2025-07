Wimbledon, Djokovic e la caduta da brividi: "Spero di essere a posto per Sinner"

(Adnkronos) - "Spero sia tutto a posto in un paio di giorni". Novak Djokovic se l'è vista brutta nel finale del match vinto contro Flavio Cobolli nei quarti di finale di Wimbledon 2025. Il serbo, testa di serie numero 6, si è imposto in 4 set contro l'azzurro per 6-7, 6-2, 7-5, 6-4. Sul 40-40 del decimo game del quarto set, Djokovic è scivolato rischiando di procurarsi lesioni gravi alle ginocchia. Il serbo, che giocherà la 14esima semifinale a Wimbledon, è crollato a terra e si è rialzato zoppicante. Un cenno di ringraziamento a Cobolli, che gli ha portato la racchetta, e poi ha portato a termine la partita.

"Sono riuscito a finire il match, è stata una brutta caduta. Non ero ancora scivolato quest'anno ed è strano. Con il mio stile di gioco, i miei movimenti e il mio modo di scivolare, mi capita di cadere. Controlleremo la situazione con i fisioterapisti, spero sia tutto a posto in un paio di giorni", dice pensando alla semifinale in programma venerdì contro Jannik Sinner.

Un altro italiano sulla strada dell'ottavo titolo a Londra. Contro Cobolli, Djokovic ha dovuto lottare oltre 3 ore: "Flavio ha giocato una grandissima partita. L'avevo affrontato lo scorso anno sul cemento. Mi ero allenato con lui, ma mai sull'erba: affrontare un avversario in un match ufficiale è tutta un'altra cosa. Mi ha sorpreso in particolare per il servizio, molto veloce. Ha giocato ad altissimo livello, è un giocatore di talento e lo vedremo molto spesso al top in futuro", dice il 38enne.

