(Adnkronos) - Arrivano gli username su WhatsApp e il numero di telefono può sparire. L'app di messaggistica si appresta a introdurre una novità che consente di non condividere il proprio numero di cellulare a tutti i costi. Sarà possibile utilizzare un nome utente e inviare messaggi senza mostrare il proprio numero, che rimarrà necessario per registrarsi e accedere all'applicazione. La svolta, all'insegna della privacy, viene anticipata dal blog WaBetaInfo, che accende regolarmente i riflettori sulle novità legate a WhatsApp.

La funzionalità dovrebbe diventare pienamente operativa entro la fine dell'anno. Il primo passo è rappresentato dalla fase di prenotazione del nome utente. L'applicazione è utilizzata da oltre 3 miliardi di persone, l'apertura delle prenotazioni consente di scegliere il nome utente prima che venga assegnato.

E' possibile prenotare un nome utente utilizzando l'ultima versione dell'app, con una funzione compatibile con smartphone iOS e Android. Cosa bisogna fare?- aggiornare WhatsApp

- aprire le impostazioni dell'applicazione

- selezionare Account

- selezionare Nome utente

- Digitare il nome utente desiderato, a patto che sia ancora disponibile.

Per gli indecisi, WhatsApp propone anche una funzione che genera alcuni suggerimenti in base all'input che viene inserito. Il nome utente deve rispettare alcune regole per evitare equivoci e confusione. Non si possono superare i 35 caratteri complessivi, lo username non può cominciare con 'www' né terminare con un'estensione di dominio. Lo username deve iniziare con una lettera e, in ogni caso, comprendere come minimo una lettera: non si può generare un nome utente solo con numeri e simboli. Sono ammessi punti o trattini bassi, ma non è possibile inserire due punti consecutivi.

La funzionalità per prenotare un nome utente arriverà gradualmente su Android che su iOS. WhatsApp avviserà gli utenti direttamente nell'app non appena la funzionalità sarà disponibile nel Paese di appartenenza.

Quando WhatsApp introdurrà ufficialmente i nomi utente, l'invio del primo messaggio a una nuova persona sarà diverso se si utilizza uno user name. Sarà visibile solo il nome utente, senza il numero di telefono del mittente, se il destinatario non ha salvato in precedenza il numero del telefono che invia il messaggio. Per chiunque desideri mantenere privato il proprio numero di telefono, è evidente che questa novità cambia radicalmente la situazione.

WhatsApp introduce anche una chiave opzionale da abbinare al nome utente. Con la key attivata, le altre persone devono conoscerla per poter inviare il primo messaggio ad un destinatario caratterizzato da un nome utente: in sostanza, in questo caso non è possibile contattare una persona pur conoscendo lo username. Al contrario, se la chiave non è attivata, chiunque conosca il nome utente può iniziare una conversazione con la persona che non vuole rivelare il proprio numero di telefono. La configurazione della chiave viene effettuata nella stessa sezione dell'app dedicata alla creazione dello username. La chiave può rivelarsi utile se si sceglie uno username molto noto su Instagram o su Facebook.

WhatsApp non fornirà strumenti per cercare persone attraverso il nome utente. Per inviare un messaggio a qualcuno usando il nome utente, bisogna conoscere lo user name con esattezza. Trovare un profilo in maniera casuale non è un'opzione contemplata.

Molti utenti, in ambito business soprattutto, puntano ad un allineamento tra profili differenti. Potrebbero quindi puntare ad utilizzare su WhatsApp lo stesso user name già impiegato su Instagram o Facebook. Non è sufficiente, secondo WaBetaInfo, digitare quel nome utente su WhatsApp per arrivare a dama. Bisogna dimostrare di essere effettivamente il proprietario per registrare un nome utente già esistente su Facebook o Instagram. Non è quindi possibile riservare un nome utente già utilizzato su Instagram o Facebook se non se ne è titolari.

Per registrare lo stesso nome utente utilizzato sui social è necessario aggiungere il proprio account WhatsApp al Centro account. Si tratta dello stesso hub che Meta utilizza per collegare gli account Instagram e Facebook. Una volta collegati gli account, il nome utente sarà disponibile per la registrazione anche su WhatsApp. In sostanza, tale passaggio non è necessario se si desidera creare un nome utente destinato solo a WhatsApp.

Con questo meccanismo, fa notare WaBetaInfo, può scatenarsi una corsa a user name utilizzati da più persone su piattaforme diverse. Chi vuole utilizzare lo user name scelto su Instagram, potrebbe dover 'sfidare' chi ha quello stesso nome utente su Facebook: entrambi potrebbero scegliere la stessa soluzione, quindi, su WhatsApp. Due profili potrebbero contendersi lo stesso spazio su WhatsApp.