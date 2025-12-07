Volo nella scarpata per 30 metri, due morti in provincia di Udine
Tragedia oggi in provincia di Udine, dove due persone sono morte dopo essere precipitate lungo una scarpata per circa trenta metri nella zona di Enemonzo.
L'allarme al soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia è arrivato intorno alle ore 14. A quanto si apprende le vittime sarebbero un uomo e una donna.
