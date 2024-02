Cronaca I carabinieri hanno denunciato l'uomo che aveva incassato il bonifico

Un automobilista di Guspini è stato raggirato da un sedicente operatore di una nota compagnia assicurativa che lo ha convinto a stipulare online una polizza Rca per la propria auto.

In realtà era una truffa e ieri – a conclusione delle indagini, avviate con la querela della vittima – i carabinieri di Guspini hanno denunciato un uomo di 41 anni, di Cirò Marina, in provincia di Crotone, già noto per altri episodi simili.

Lo scorso giugno l’automobilista aveva valutato diverse offerte sul web per l’assicurazione dell’auto. Su un sito che sembrava abbastanza affidabile, aveva trovato la polizza da 236,44 euro all’anno proposta da un operatore che si presentava col nome di una nota compagnia assicurativa.

Dopo una telefonata, il cliente aveva fatto il pagamento richiesto, tramite bonifico. Ma contratto e quietanza di pagamento non erano mai arrivate, e contattando la comapgnia l’automobilista aveva scoperto che non esisteva una polizza a suo nome.

Dopo la querela, i carabinieri assieme alla banca hanno identificato la persona che aveva incassato quel bonifico ed è scattata la denuncia per truffa aggravata.

Sabato, 17 febbraio 2024

