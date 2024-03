Vivere la Quaresima a Milis, un percorso di fede e preghiera

Anche la comunità parrocchiale di San Sebastiano, a Milis, vive con fede la Quaresima e si prepara alle Solenni Quarantore. Ogni giorno, nella stessa chiesa, alle 17:50, i fedeli si riuniscono per la preghiera dei Vespri, 10 minuti prima della Santa Messa. Il martedì, dalle 18:20 alle 18:40, c’è l’adorazione eucaristica per la pace. Il giovedì, alle 17:30, si recita la coroncina della Divina Misericordia, mentre il venerdì, alle 18:00, si celebra la Santa Messa seguita dalla Via Crucis. Domenica 10 marzo, alle 18, si terranno le Prime Confessioni e la festa del Perdono dedicata ai bambini del 5° anno. Le funzioni saranno presiedute dal parroco, don Antonello Angioni. Venerdì 15 marzo, alle ore 9 avrà luogo l’esposizione del Santissimo Sacramento, seguita alle 9:30 dalla preghiera comunitaria delle Lodi Mattutine. Dalle 9:30 alle 12:30 sarà possibile partecipare all’adorazione personale e alle confessioni. Alle 12:30 si reciterà l’Angelus e avverrà la Reposizione dell’Eucaristia. Nel pomeriggio, alle 15:30, si terrà l’esposizione del Santissimo seguita dalla coroncina alla Divina Misericordia. Dalle 15:30

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

