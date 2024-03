Oristano e Cabras insieme per Children Life: il progetto

Oristano e Cabras sono i protagonisti di un progetto volto a contrastare la povertà educativa e promuovere le opportunità culturali tra i più giovani. Il progetto, chiamato “Children Life”, è stato avviato grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia ed è promosso con entusiasmo dalla Cultour Società Cooperativa, coinvolgendo attivamente i Comuni di Oristano e Cabras come enti partner. L’iniziativa è destinata a 50 bambini e ragazzi, compresi tra i 5 e i 14 anni, offrendo loro una gamma di servizi educativi ambientali e culturali completamente gratuiti. Le attività si svolgeranno principalmente a Cabras, focalizzandosi sull’esperienza del gioco, lo sviluppo dell’espressività e della creatività. Il programma, che avrà una durata di 12 mesi, prevede tre incontri settimanali durante i mesi invernali, autunnali e primaverili presso la sede di via Tharros 178 a Cabras. Durante la stagione estiva, le attività si intensificheranno con due appuntamenti settimanali, dalla mattina al primo pomeriggio, inclusa una merenda e un pranzo, nella borgata marina di

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie