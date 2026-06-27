Tutti tra i 15 e i sedici anni. Prendevano di mira soprattutto coetanei con violenze e pestaggi, a volte anche con l'uso di coltelli a serramanico. E si davano da fare anche con attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, il gruppo avrebbe bersagliato un cittadino maggiorenne di origine straniere, sottoponendolo a una serie di atti persecutori caratterizzati da ripetuti insulti, minacce, pedinamenti e veri e propri agguati.
Sono le accuse che stamattina hanno fatto
scattare l'esecuzione, da parte dei Carabinieri della compagnia di
Cagliari, di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del
Tribunale per i minorenni, su richiesta della Procura. Il
provvedimento ha interessato sette giovanissimi, di età compresa
tra i 15 e i 16 anni, ritenuti a vario titolo responsabili, in
concorso tra loro, di gravi condotte illecite tra cui lesioni
aggravate, atti persecutori, detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti, violenza privata, minaccia e porto di armi od oggetti
atti ad offendere.
Nel dettaglio, due giovani saranno sottoposti
alla misura del collocamento in comunità, quattro alla misura della
permanenza in casa. Per il settimo sono state imposte particolari
prescrizioni per adeguare il percorso rieducativo alle specifiche
esigenze cautelari. L'operazione rappresenta lo sviluppo di una
complessa e articolata attività d'indagine condotta dalla Sezione
operativa della Compagnia di Cagliari, in stretta collaborazione
con le sezioni di Polizia giudiziaria dell'Arma e della Guardia di
Finanza presso la Procura per i minori.
Un tassello cruciale per la svolta investigativa
è arrivato lo scorso 20 febbraio: i militari avevano eseguito
quattordici decreti di perquisizione domiciliare con contestuale
notifica di informazioni di garanzia nei confronti di altrettanti
adolescenti. Gli elementi raccolti in quell'occasione avevano
permesso di confermare le ipotesi investigative e di far luce su un
preoccupante scenario di illegalità diffusa. Secondo...