Violento incidente a Ollastra, un ferito: è grave

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale 388, nei pressi di Ollastra, provocando momenti di grande apprensione. Una donna, alla guida della sua auto, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e finendo in una cunetta. L’auto si è ribaltata, lasciando la conducente intrappolata nell’abitacolo. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano, che hanno dovuto lavorare con grande abilità e precisione per estrarre la donna dalle lamiere. Grazie al loro intervento, la conducente è stata liberata dall’abitacolo e affidata alle cure del personale sanitario del 118-Areus allertato dalla centrale operativa di Cagliari. Il medico, dopo aver valutato la gravità delle ferite riportate dalla donna, ha deciso di richiedere l’intervento dell’elisoccorso che, giunto in breve tempo, l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari in codice rosso. La strada statale 388 è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso,

