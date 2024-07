Marrubiu, il festival Zural Park che unisce musica, arte e natura

Per il terzo anno consecutivo, il parco di Zuradili si prepara ad accogliere Zural Park, un festival che unisce musica, arte e natura, creando un’esperienza unica e immersiva per tutti i partecipanti. L’evento, che si terrà sabato 13 luglio a partire dalle ore 17, offrirà 12 ore ininterrotte di esibizioni su tre palchi distinti: Capital, Metropolitan e Domus. Con oltre 30 artisti in programma, la line-up promette di soddisfare i gusti musicali di tutti i partecipanti. Tra gli artisti di punta spiccano Ketama 126 e Paolo Baldini DubFiles, che si esibiranno sul Capital Stage. Sul Metropolitan Stage si esibiranno invece Dario Rossi e Francesco Zappalà, mentre il Domus Stage, gestito in partnership con Amen Connection, proporrà un format underground con artisti della Bass Music. Oltre alla musica, Zural Park offrirà diverse aree tematiche, tra cui una Game Zone, una Kids Area, una Graffiti Zone, aree relax e stand espositivi. L’evento è patrocinato dal Comune di Marrubiu e dalla Proloco di Marrubiu, sottolineando l’importanza della manifestazione

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

