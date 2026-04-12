Vinitaly, l'eccellenza dei vini sardi all'evento di Forbes - Notizie

Il vino come cultura, socialità ed economia attraverso il viaggio di Vinitaly and the city, il fuori salone del Vinitaly, che si sta svolgendo in questi giorni a Verona, dove la Regione Sardegna partecipa per promuovere il valore aggiunto del "modello Sardegna" tra longevità, territorio incontaminato e vitigni autoctoni unici.L'assessore dell'Agricoltura, Francesco Agus, è stato ospite dell'evento di Forbes Italia nel talk sul ruolo delle Regioni come supporto alla promozione del vino nel mondo. "È un settore economico importantissimo in grandissima crescita - ha detto Agus - uno dei simboli del nostro Paese, forse uno dei fattori principali di unità nazionale, visto anche l'entusiasmo con cui le regioni partecipano a questo tipo di iniziative. In contesti come questo, una regione come la nostra, che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale del numero delle cantine e anche della qualità dei prodotti che commerciamo, non può che essere anche un'occasione di ripensamento verso il futuro di questo settore".La tavola rotonda ha messo a confronto la Sardegna con interlocutori di primo piano nel mondo del vino in un panel che, oltre all'assessore Agus, comprendeva il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il presidente dell'Agenzia Ice Matteo Zoppas e gli assessori regionali dell'Agricoltura di Calabria e Abruzzo. "In un momento di celebrazione del nostro prodotto vitivinicolo però non possiamo dimenticare che parliamo di un momento agrodolce, per il mondo del vino sardo - ha osservato Agus - da un lato ci sono gli ottimi risultati che stiamo ottenendo a livello commerciale e a livello qualitativo, dall'altro c'è il fatto che abbiamo un'attività in cui, negli ultimi due anni, la crisi climatica nell'Isola ha creato diversi problemi ai nostri viticoltori. Pensiamo soltanto agli eventi degli ultimi mesi e all'ondata di gelo. Su questo...

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