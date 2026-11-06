Vinicio Capossela porta Cagliari la sua prima Ballad opera - Notizie

Vinicio Capossela sviluppa ulteriormente il lavoro nato attorno al poema per voci Under Milk Wood del poeta Dylan Thomas e porta in scena per la prima volta uno spettacolo di teatro musicale, E Morte non avrà dominio, in arrivo l'8 e 9 novembre (ore 21) al Teatro Massimo di Cagliari per Jazz in Sardegna. Un'occasione irripetibile per assistere all'incontro in scena tra Capossela e l'attore e cantautore Pierpaolo Capovilla e per ascoltare in anteprima, dal vivo, quindici nuove canzoni di Capossela che troveranno posto nel suo prossimo lavoro discografico, in uscita a gennaio 2027.Si tratta della prima incursione di Capossela in un genere - la ballad opera - in cui canzone, parola, voci e presenze sceniche costruiscono insieme la drammaturgia: i brani che costituiscono l'ossatura stessa dello spettacolo non vengono semplicemente eseguiti, ma rappresentati, prendendo vita dentro la scena insieme ai loro personaggi, dialogano tra loro e si intrecciano alle parole, alle voci e alle presenze che la abitano. Dedicata alla memoria dell'amico e dj radiofonico scomparso prematuramente Renato Striglia, che per anni aveva lavorato a una versione italiana di Under Milk Wood senza portarla a termine, E Morte non avrà dominio è un'opera per voci che celebra la vita, l'innocenza, la pluralità, l'infanzia del mondo attraverso le voci e le presenze dello strambo villaggio di Llareggub, il villaggio in riva al mare inventato da Thomas."La Ballad Opera che qui presentiamo, così come già il radiodramma, le canzoni, tutto nasce da una morte. Da un seme raccolto che deve andare oltre quella morte per generare - racconta Capossela - È una storia di amicizia, un'amicizia maschile, genere un po' fuori moda, recentemente portato con poetica efficacia sullo schermo da Francesco Sossai in Le città di pianura. Abbiamo invitato Pierpaolo...

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