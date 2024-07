Villaurbana, la casa di Zucca diventa la "Casa della Cultura"

Grazie alla generosità e all’attaccamento alla comunità di Villaurbana del signor Sisto, della signora Elvezia e di tutta la famiglia Sarais, da mercoledì scorso i cittadini potranno vantare un nuovo monumento culturale di grande valore. È stata inaugurata la “Casa della Cultura”, un punto di riferimento per tutti i villaurbanesi e per i visitatori del paese. Questo nuovo spazio culturale non è solo un edificio, ma un simbolo di identità e di orgoglio per Villaurbana. Un elemento centrale della Casa sarà la narrazione della vita e delle opere del filosofo Antioco Zucca, figura di spicco nel panorama intellettuale locale, le cui idee e contributi verranno custoditi e divulgati in questo nuovo contesto. “Un sentito ringraziamento alla famiglia Sarais da parte di tutta la cittadinanza – ha affermato il sindaco Paolo Pireddu -. Noi faremo del nostro meglio per progettare e realizzare quanto prima questo importantissimo intervento”. La “Casa della Cultura” sarà anche un luogo dove si promuoverà la cultura locale in tutte le sue forme,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

