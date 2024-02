Oristano

Tutte le informazioni. Selezioni anche a Cagliari e Nuoro

Il Comando dei Vigili del fuoco di Oristano è alla ricerca di un operatore da assumere a tempo indeterminato. Previste assunzioni anche alla Direzione regionale di Cagliari e al Comando di Nuoro.

La persona selezionata per Oristano dovrà occuparsi del supporto operativo-tecnico ai colleghi, curando la protocollazione, notifica e smistamento degli atti amministrativi; la spedizione della corrispondenza; la classificazione della documentazione e la distribuzione dei fascicoli.

Tra i requisiti generali, ci sono un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45 anni; non essere esclusi dall’elettorato attivo; non essere stati licenziati o destituiti dalla Pubblica Amministrazione; il possesso della licenza media; la regolarità nei confronti del servizio di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) e l’idoneità psico-fisica all’impiego.

Per presentare la propria candidatura è indispensabile l’iscrizione a uno dei Centri per l’impiego in Sardegna e il possesso dello stato di disoccupazione. La domanda dovrà essere inoltrata entro le 14 del 28 febbraio, accedendo all’area privata del sito Sardegna Lavoro, sulla sezione “Avviamenti PA”.

L’Aspal stilerà una graduatoria con validità di due anni: entro 15 giorni dalla pubblicazione, il Comando convocherà i primi due candidati in elenco per sottoporli a una prova d’idoneità, nella quale verrà testata la capacità di utilizzo dei principali programmi di scrittura e di posta elettronica. L’operatore scelto verrà assunto con contratto a tempo indeterminato da 36 ore settimanali.

La Direzione regionale di Cagliari assumerà altri sette operatori, un altro il Comando provinciale di Nuoro, tutti con le stesse mansioni indicate nel bando per le assunzioni nell’Oristanese e i medesimi requisiti.

Tutte le informazioni e il bando completo per il Comando di Oristano sono disponibili sul sito dell’Aspal a questo link . Qui è invece è possibile trovare i bandi per Cagliari e Nuoro .

