Viaggio tra storie e emozioni con spettacoli e letture a Sant'Antioco - Notizie

Teatro, fiabe e canzoni oltre alla magia del nouveau cirque. Sant'Antioco ospita dal 21 al 26 luglio il Festival Palcoscenici d'Estate - Sulkylandia 2026.Nella città sulcitana arriva la kermesse firmata Teatro del Segno. La manifestazione per la direzione artistica di Stefano Ledda, s'intreccia con Sulkylandia, la rassegna estiva organizzata dal Comune per i più piccoli.In calendario un ricco carnet di eventi tra le letture di Una Fontana di Favole, gli spettacoli e le pièce di Teatro da Balcone, accanto a Fili in Prima Fila, il laboratorio sulla costruzione di una marionetta a cura di Agostino Cacciabue e Rita Xaxa del Teatro Tages. "Sulkylandia, per anni, è stata la festa dei bambini e delle famiglie - afferma Roberta Serrenti, assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune - ora grazie alla collaborazione con il Teatro del Segno cambia nome e si trasforma in un festival diffuso, mettendo al centro l'immaginazione, il racconto e la partecipazione".Si parte martedì 21 luglio dalle 19 con la presentazione a cittadini e turisti e alle 20.30 le Filastrocche'n'Roll di e con Renzo Cugis e Gianfranco Liori, mentre l'indomani, mercoledì 22 alle 19.30 con Rodari per... l'Estate prende il via Una Fontana di Favole, un appuntamento giornaliero per i più piccoli presso la Fonte Romana Is Solus. Palcoscenici d'Estate - Sulkylandia 2026 entra nel vivo giovedì 23 luglio alle 21.30 con Clown in Viaggio del Teatro Circo Maccus, un poetico racconto senza parole con Virginia Viviano, Vinicius Ibanez e la giovanissina Violeta Ibanez; il 24 è la volta di Caterina "Civi" Civai con le sue Storie a Manovella tra il fascino di antiche e moderne fiabe e la tradizione del teatro giapponese kamishibai; il 25 spazio al Grande Carignano Wine Festival. Infine,...

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