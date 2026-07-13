Teatro, fiabe e canzoni oltre alla magia del nouveau cirque. Sant'Antioco ospita dal 21 al 26 luglio il Festival Palcoscenici d'Estate - Sulkylandia 2026.
Nella città sulcitana arriva la kermesse firmata
Teatro del Segno. La manifestazione per la direzione artistica di
Stefano Ledda, s'intreccia con Sulkylandia, la rassegna estiva
organizzata dal Comune per i più piccoli.
In calendario un ricco carnet di eventi tra le
letture di Una Fontana di Favole, gli spettacoli e le pièce di
Teatro da Balcone, accanto a Fili in Prima Fila, il laboratorio
sulla costruzione di una marionetta a cura di Agostino Cacciabue e
Rita Xaxa del Teatro Tages. "Sulkylandia, per anni, è stata la
festa dei bambini e delle famiglie - afferma Roberta Serrenti,
assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune - ora
grazie alla collaborazione con il Teatro del Segno cambia nome e si
trasforma in un festival diffuso, mettendo al centro
l'immaginazione, il racconto e la partecipazione".
Si parte martedì 21 luglio dalle 19 con la
presentazione a cittadini e turisti e alle 20.30 le
Filastrocche'n'Roll di e con Renzo Cugis e Gianfranco Liori, mentre
l'indomani, mercoledì 22 alle 19.30 con Rodari per... l'Estate
prende il via Una Fontana di Favole, un appuntamento giornaliero
per i più piccoli presso la Fonte Romana Is Solus. Palcoscenici
d'Estate - Sulkylandia 2026 entra nel vivo giovedì 23 luglio alle
21.30 con Clown in Viaggio del Teatro Circo Maccus, un poetico
racconto senza parole con Virginia Viviano, Vinicius Ibanez e la
giovanissina Violeta Ibanez; il 24 è la volta di Caterina "Civi"
Civai con le sue Storie a Manovella tra il fascino di antiche e
moderne fiabe e la tradizione del teatro giapponese kamishibai; il
25 spazio al Grande Carignano Wine Festival. Infine,...