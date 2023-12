Viaggio nel tempo alla ricerca del Natale che fu: due giorni con Paschixedda Marrubiesa

Marrubiu

Oggi e domani la comunità di Marrubiu propone rievocazioni e tradizioni da riscoprire



A Marrubiu ritorna il Natale di una volta: un viaggio nel tempo, fino agli anni Venti del ‘900, alla riscoperta di atmosfere passate. Dopo la consegna de su bandu a su bandidori, dalle 16,30 di questo pomeriggio e fino a domani, domenica 3 dicembre, il centro storico accoglie la terza edizione di Paschixedda Marrubiesa, la manifestazione identitaria e comunitaria che rievoca il Natale di un secolo fa.

Tutta la comunità locale, dagli amministratori ai cittadini, dalle attività produttive alle associazioni, sarà impegnata a ricostruire la vita quotidiana dell’inizio del secolo scorso attraverso figuranti, ricette riscoperte e antichi mestieri.

“Una rievocazione che ha visto in questi giorni tante associazioni e persone impegnarsi in allestimenti, costumi, mestieri e sapori autentici e frugali”, dice il sindaco Luca Corrias. “È stato davvero emozionante vedere la passione con cui la comunità ha preso a cuore l’iniziativa: una comunità al lavoro, pronta ad accogliere tutti in un clima festoso”.

“Crediamo e investiamo sulla valorizzazione delle nostre tradizioni”, prosegue il primo cittadino. “Paschixedda Marrubiesa è un evento comunitario e identitario, una rievocazione con cui si vuole innanzitutto conoscere il proprio passato, i costumi, i mestieri, le tradizioni i sapori dell’epoca per poi valorizzarle in una cornice unica. L’obiettivo è anche valorizzare il centro storico, con i suoi portali, pratzasa, un’architettura da preservare e tutelare. La storia della nostra comunità si racconta alla popolazione e a coloro che vorranno visitarci il 3 dicembre, in un clima di ospitalità unito all’emozione legata al Natale”.

“Paschixedda Marrubiesa è frutto di un progetto scientifico ideato tre anni fa dall’Assessorato alla cultura di Marrubiu, in collaborazione con gli artigiani locali e l’Assessorato allo spettacolo”, aggiunge l’assessore alla cultura, Luca Pompianu. “Ha lo scopo di tutelare le tradizioni, promuovere gli usi e i costumi, valorizzare l’artigianato, le produzioni enogastronomiche tipiche e salvare il centro storico. Non si tratta della solita sagra, ma di un evento rievocativo che si basa sullo studio di fonti documentarie, orali e materiali. Un progetto di archeologia dei cittadini che attraverso il coinvolgimento diretto della comunità marrubiese mira alla valorizzazione della nostra identità culturale ed allo sviluppo di un turismo sostenibile e di qualità”.

L’organizzazione è a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco, l’Auser Marrubiu, Isgiogus de Marrubiu, la sezione dell’Avis, la Scuola civica di musica “Alessandra Saba”, la Leva74 e il gruppo folk “Santa Mariedda”.

