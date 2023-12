Con l’auto finisce contro un lampione: un uomo all’ospedale in codice rosso

Cronaca Con un'ambulanza del 118 intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri

Con la sua Fiat Panda è finito sul marciapiede ed è andato a sbattere contro un lampione: un automobilista è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso di Lanusei.

L’incidente è avvenuto stamane, in via Elini a Ilbono.

Alla guida dell’auto c’era un uomo residente nel paese: per cause non ancora chiarite ha perso il controllo della Panda.

Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sabato, 2 dicembre 2023

