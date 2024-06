Olbia

Per un dragaggio completo si attende il via libera da Roma. Ieri lo scalo gallurese ha accolto tre navi, oltre ai traghetti



Mentre il porto di Olbia accoglie in un giorno tre navi da crociera, nelle ore di minor traffico l’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna sta “portando avanti alcuni interventi di manutenzione sui fondali del porto, volti ad eliminare alcune criticità rilevate dai sistemi di bordo della Costa Pacifica durante la navigazione nel canale di accesso al porto lo scorso 21 maggio”, fa sapere una nota dell’AdSP.

“Cumuli di fango che negli scorsi giorni sono stati livellati per riportare la quota libera minima media di profondità ai livelli richiesti dalle compagnie crocieristiche. Interventi contingenti, in attesa dei necessari nullaosta dei Ministeri competenti per l’attuazione del più consistente progetto di dragaggio dell’intero bacino portuale ed il ripristino delle quote a meno 10 e meno 11”, spiega l’Autorità.

Ieri – come accennato – dalle 7 hanno attraccato nelle banchine dell’Isola Bianca le due navi extralusso Seven Seas Voyager e Azamara Pursuit, più la extra large MSC Orchestra. A bordo 4.000 passeggeri di diverse nazionalità (americani, inglesi, francesi