Bosa

Successo di pubblico per la seconda edizione dell’evento



Erano migliaia le persone che hanno invaso il lungo Temo in occasione della tre giorni di musica no-stop di Bosa in Rock, l’evento che ha visto come protagonisti band e artisti di grande talento sul palco galleggiante del fiume. L’appuntamento ha esordito il 31 maggio e si è chiuso ieri, domenica 2 giugno.

“Abbiamo avuto circa un migliaio di biglietti venduti al giorno”, hanno spiegato gli organizzatori. “Sommando le tremila persone che hanno avuto accesso al circuito a quelle in giro per la città, Bosa è stata invasa da quasi 5.000 visitatori”.

Sul palco si sono altrtenate proposte originali e tributi alle band più famose del mondo, con The Wrestler, Rusty Bones, I Vaghi, “E se vai”, Linkin Revolution, Subliminal Verses, Strange Mode e Nirvana IT. Poi ancora Thunderdog, After Midnight 00:01, Blues Fradis, Riff Raff e Kisstation.

La chiusura delle tre serate è stata affidata ad artisti che hanno fatto la storia della musica. Venerdì sono saliti sul palco Pino Scotto e i Matrioska; sabato il cantautore cagliaritano Joe Perrino e gli Attractive Chaos, domenica Le bambole di pezza e Omar Pedrini,